Realizará mañana la J+ interconexión de líneas en el suroriente; suspenderá suministro de agua

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, concluyó la instalación de una nueva línea de agua potable en las calles Monte Blanco y Leonardo Solís Barraza, acciones realizadas con el objetivo de atender reportes de baja presión.

Como parte final de esta obra, este martes 13 de enero, la J+ trabajará en la interconexión de líneas, a consecuencia de estas maniobras, se registrará una suspensión temporal del servicio en las colonias Urbi Villa del Prado, Urbi Villa del Cedro Sur y zonas aledañas, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, informó la arquitecta Alba Martínez, coordinadora del Distrito 4 del Departamento de Agua Potable.

“Los trabajos consisten en la interconexión de una línea de 6 pulgadas a una de 12 pulgadas, derivado de esta conexión las colonias aledañas, presentarán suspensión temporal del servicio”, explicó.

A los habitantes del sector, se les recomienda almacenar agua para las necesidades básicas y a los guiadores, respetar las señales de tránsito o buscar vías alternas.

En esta intervención, se instalaron aproximadamente 900 metros lineales de tubería, lo que mejorará el sistema de distribución y la presión del agua potable, beneficiando directamente a las familias de esta zona de la ciudad.

