La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación a cinco detenidos por el ataque armado en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en hechos registrados el pasado jueves 08 de enero, en una gasolinera que se encuentra en el cruce de la Avenida López Mateos y Simona Barba, de la colonia Nogales, en Ciudad Juárez.

Los imputados, Francisco Miguel F. C., Gerardo C. A.; Pedro Moroni M. A., Cristian Jesús H. L., y Martín Alejandro R. A., enfrentan cargos por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

En el caso de Martín Alejandro R. A., también es imputado por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público, comunicó a los imputados que enfrentan una investigación por los hechos delictivos cometidos en perjuicio de policías de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, agresión en la que perdió la vida el elemento Edgar David Q.V., y dos elementos resultaron lesionados.

De acuerdo a la investigación ministerial, los agresores llegaron hasta la gasolinera a bordo de un vehículo tipo pick up de la marca GMC, línea Sierra, color negro, que era conducido por Martín Alejandro, desde ese vehículo que resultó con reporte de robo, interpuesto el 07 de marzo del 2025, en los Estados Unidos, dispararon con armas de fuego tipo fusil en contra de los oficiales.

Luego emprendieron la huida y cuadras más adelante los esperaba Francisco Miguel F. C., en un automóvil de la marca Chevrolet, línea Mailibu, color blanco, sin embargo, tras un despliegue policial fueron detenidos en el término de la flagrancia por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la medida de cautelar de prisión preventiva a los imputados y programó para el próximo jueves 15 de enero, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.