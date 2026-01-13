La Secretaría de Educación y Deporte, a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) puso en marcha la fase intensiva de capacitación, para implementar los nuevos criterios para la Evaluación Procesual Integral de la Educación Inicial en México.

Dicho mecanismo busca generar un diagnóstico detallado sobre la situación actual de este nivel educativo, tanto en el estado como en el resto de la república.

La jefa del Departamento de Educación Inicial de Seech, Sorina Jáuregui Zamarrón informó que, este instrumento comenzará en el tercer trimestre del actual ciclo escolar, por lo que de enero a marzo se procederá a la socialización y conocimiento del documento entre el personal.

El objetivo central de esta iniciativa es evaluar el servicio que se ofrece en las salas de lactantes y maternales, por lo cual dicha herramienta se extenderá a todas las instituciones de este nivel educativo.

Jáuregui Zamarrón dijo que, los resultados permitirán identificar las fortalezas y áreas de oportunidad en la entidad, con la integración de estos datos a una estadística nacional que servirá para orientar políticas públicas en la materia.

La estructura de la evaluación es multidimensional e incluye el seguimiento al desarrollo de las y los niños, encuestas a padres de familia, revisión de materiales pedagógicos y el desempeño de la práctica docente.

En el subsistema federalizado, la evaluación se aplicará en los 12 Centros de Atención Infantil (CAI) de manera directa, en donde actualmente se ofrece el servicio educativo a 938 niñas y niños, quienes representan la matrícula actual en el estado.

A fin de asegurar el éxito del diagnóstico, el Departamento de Educación Inicial mantiene reuniones de trabajo con supervisoras, directoras y el área académica, donde se analizan los indicadores técnicos que se observarán en cada plantel a partir de la primavera.

“Tenemos de enero a marzo para socializar, para trabajarlo y conocerlo a fondo”, puntualizó la jefa de Educación Inicial, quien subrayó que este esfuerzo coordinado garantiza que el personal cuente con las herramientas necesarias para ejecutar la evaluación de manera objetiva.