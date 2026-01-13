Durante 2025 la cifra de suicidios en Chihuahua registró una disminución del 12.72 por ciento respecto al año anterior, producto de las políticas en materia de salud mental, que fueron implementadas por el Gobierno del Estado.

Javier González Herrera, director general del Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam), destacó que entre las principales acciones que contribuyeron a este resultado se encuentran el apoyo brindado a personas en crisis, las capacitaciones impartidas, campañas de sensibilización y el fomento de una vida saludable, entre otras.

Dijo que a través del número de emergencias 9-1-1, que otorga apoyo inmediato a personas en crisis o en situación de riesgo, el último año se brindó atención a más de 26 mil personas por situaciones relacionadas con la salud mental y a 4 mil 948 con ideas suicidas.

Además, hubo talleres y capacitaciones dirigidas a 3 mil 661 profesionales de la salud, 2 mil 824 madres y padres de familia, así como a 5 mil 904 docentes, que ahora cuentan con herramientas para identificar de manera temprana señales de riesgo.

Entre los síntomas se incluyen la ansiedad, la depresión y las conductas auto lesivas, que detectados a tiempo se pueden canalizar oportunamente.

De acuerdo con el Ichisam, el 62 por ciento de los suicidios registrados el año pasado correspondió a personas de entre 15 y 39 años, de las cuales, el 80 por ciento fueron hombres; el mes con mayor incidencia fue mayo.

González explicó que el suicidio es un fenómeno multifactorial, por lo que su atención requiere de un esfuerzo permanente y coordinado, y en este sentido se ha impulsado una cultura del autocuidado de la salud mental, con campañas de sensibilización, prevención y promoción del bienestar emocional.

Otro factor, dijo el funcionario, ha sido el fomento de una vida saludable, que integra el cuidado físico y mental, así como la construcción de entornos familiares y sociales más protectores.

Señaló que la reducción en los casos también es resultado del trabajo conjunto con dependencias, como las secretarías de Educación (SEyD), y de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), así como del Instituto Chihuahuense del Deporte, con las que se firmaron convenios para fortalecer la atención integral y preventiva en diversos sectores de la población.

Añadió que personal de la dependencia continuará con las Ferias de la Salud, por medio de las cuales se llevan actividades educativas sobre salud mental y prevención del suicidio, a habitantes de los municipios de la entidad.

Además, imparte conferencias enfocadas en el autocuidado juvenil, desde un punto de vista humano y empático. Solo el año pasado, 4 mil 550 estudiantes de nivel Superior fueron capacitados en ese sentido.

González Herrera recomendó no enfrentar sola o solo ninguna crisis emocional y utilizar los servicios públicos disponibles, como el 9-1-1 y los centros de atención en salud mental del estado.

Externó que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida que requiere empatía, atención y acción oportuna, porque cuidar la salud mental, concluyó, es cuidar la vida.