-Durante días torturaron física y mentalmente a 13 víctimas originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras en Ciudad Juárez.

El trabajo de investigación de campo y gabinete, así como la exposición y debate de diversas pruebas, permitió a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtener una sentencia histórica de 845 años y 10 meses de prisión, dictada por el delito de secuestro, cometido a 13 personas en situación de movilidad, así como por delitos contra la salud.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas, demostraron en un juicio oral, la responsabilidad penal de los ahora sentenciados: Jesús Tomás C. S., de 24 años de edad; Oswaldo P. M., Lilia Estefani C. P. y Diana Michell S. V., estos últimos de 22 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las mencionadas personas, en compañía de dos adolescentes y diversos sujetos no identificados, desde el día 01 de junio de 2024, mantuvieron privadas de la libertad a 13 víctimas, entre ellas a dos menores de edad, en un domicilio de la calle Crisolito cruce con Travertino de la colonia Barrio Nuevo.

En dicho lugar, mantuvieron en cautiverio a las víctimas originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes golpearon en varias ocasiones con armas de fuego y otros objetos, además de agredirlas moral y sexualmente,

Por medio de la tortura y con el uso de cucharas calientes, les causaron quemaduras en varias partes del cuerpo,

dejándoles varias lesiones, de igual manera, las víctimas eran obligadas a realizar actos sexuales entre ellas.

Los sentenciados, también realizaron videollamadas con familiares de sus víctimas, exigiéndoles la cantidad de 29 mil dólares a cada uno, a cambio de dejarlas en libertad, obteniendo así depósitos en varias ocasiones y a diversas cuentas por concepto de rescate, hasta 350 mil pesos mexicanos.

Las víctimas estuvieron privadas de su libertad hasta la tarde del 11 de junio de 2024, cuando fueron rescatadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en un operativo en el que detuvieron a Jesús Tomás C. S., Oswaldo P. M., Lilia Estefani C. P. y Diana Michell S. V, a quienes les aseguraron armas de fuego y envoltorios que contenían mariguana.

Tras ser declarados penalmente responsables por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos que dictó el fallo condenatorio, en la audiencia de individualización de sanciones recibieron la sentencia de 845 años y 10 meses de prisión que purgarán cada uno en el Cereso varonil número 3 y en el Cereso femenil número 2.