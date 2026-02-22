Con escobas, recogedores y palas en mano, la Coordinación del Centro Fundacional, en conjunto con la Dirección de Justicia Cívica y la Dirección de Limpia, llevó a cabo una jornada masiva de limpieza en la Plaza Benito Juárez.

La actividad contó con la participación de ciudadanos que, tras cometer alguna falta administrativa o de vialidad, se sumaron a estas labores de beneficio comunitario para resarcir el daño a la sociedad a través del cuidado de su entorno.

Daniela González Lara, titular del Centro Fundacional, destacó que la respuesta a esta convocatoria fue todo un éxito, ya que reunió a cerca de 30 ciudadanos que trabajaron a la par de las cuadrillas municipales.

Señaló que estas acciones responden a la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de mantener un gobierno que trabaje directamente en el territorio y cercano a la gente, involucrando a todos los sectores en el rescate del Centro Histórico.

La intervención no solo se limitó a quienes cumplían con una sanción, sino que motivó a peatones y personas que frecuentan la plaza a sumarse de manera voluntaria a las tareas de aseo urbano.

Durante la jornada, se realizaron labores de barrido manual, retiro de basura y mantenimiento general de este espacio, el cual es considerado uno de los puntos de encuentro más emblemáticos y con mayor valor cultural para las familias juarenses.

Jorge Bissuet Galarza, director de Justicia Cívica, explicó que este esquema permite a los infractores conmutar sus multas mediante trabajo a favor de la comunidad, lo que ayuda a generar conciencia y evitar la reincidencia en faltas viales o administrativas.

El funcionario informó que, en los últimos meses, más de 2 mil personas han sido canalizadas a este tipo de programas, los cuales incluyen también actividades en el Vivero de El Chamizal y el Banco de Alimentos.

En la actividad también estuvo presente la regidora Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cultura, quien resaltó la importancia de que los servidores públicos pongan el ejemplo en el mantenimiento de los monumentos históricos.

González Lara mencionó que el objetivo es institucionalizar estas jornadas de limpieza al menos una vez al mes, fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía.

Invitó a la población a seguir de cerca las redes sociales oficiales para conocer las próximas fechas y sumarse a este esfuerzo colectivo por mantener una ciudad limpia, ordenada y digna para todos los juarenses.