Recibió la UACJ a su nueva generación de estudiantes

-La nueva generacion esta conformada por más de 7 mil estudiantes.

Llegar a un lugar desconocido siempre representa un reto. Por ello, con el evento Hola UACJ, la Universidad busca que los nuevos alumnos se familiaricen con su nuevo entorno y comiencen a sentir que, al formar parte de esta casa de estudios, ahora son parte de algo más grande.

Como cada semestre, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez recibió cálidamente a los nuevos estudiantes que inician su historia profesional en las aulas, talleres y laboratorios que integran a esta Institución.

La bienvenida también marcó el comienzo de una etapa de crecimiento integral, en la que podrán desarrollarse en los ámbitos deportivo, cultural, académico y personal.

Para el semestre agosto-diciembre 2026, más de 7 mil alumnos iniciarán su etapa profesional en esta Universidad.

El evento estuvo encabezado por el rector Daniel Alberto Constandse Cortez, quien fue el primero en darles la bienvenida a los estudiantes que hoy inician una de las etapas académicas más importantes de su vida.“Disfruten al máximo la Universidad”.

“El día de hoy, todas y todos ustedes son parte de algo más grande. Sean parte de algo más grande. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por escoger a la Universidad como su próximo proyecto de vida”.

Asimismo, agradeció a los padres de familia por la confianza que depositan en la UACJ para la formación profesional de sus hijos e hijas.

Entre los proyectos de vida que inician su formación educativa en la UACJ, se encuentra Andrea Cárdenas Félix, quien el próximo lunes inicia su vida universitaria como alumna del programa de Finanzas, que pertenece al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

La familiaridad de esta Universidad, al tener a una hermana ya formándose en esta casa de estudios, fue uno de los incentivos que llevó a Andrea a elegir a la UACJ como su próxima alma máter.

El segundo incentivo fue el mismo programa de Finanzas de esta Universidad, al que ahora Andrea pertenece.

Más que una jornada informativa, Hola, UACJ representa el primer acercamiento de los estudiantes con la vida universitaria. A través de este evento, conocen los servicios, apoyos y oportunidades que tendrán a su disposición al formar parte de la comunidad universitaria.

La actividad también busca facilitar su adaptación a esta nueva etapa, brindándoles información que les permita aprovechar al máximo los recursos y beneficios que ofrece la Universidad desde el inicio de su formación profesional.

Entre los beneficios que conocieron destacan las becas a las que pueden acceder, el transporte gratuito Indio Bus, las estancias infantiles, la atención psicológica, los programas de vinculación, los intercambios académicos, el Centro de Idiomas, entre otros servicios pensados para fortalecer su experiencia universitaria.

La bienvenida también incluyó la presentación de los grupos representativos culturales y deportivos que existen en esta casa de estudios, con la idea de que los nuevos estudiantes conozcan las actividades extracurriculares que pueden realizar de manera paralela a su formación educativa.

Asimismo, se ofreció una plática inspiracional a cargo del maestro Fernando Briceño Ramos.

Con anécdotas y reflexiones acerca de la vida, el docente, con 48 años de experiencia, se dirigió a los alumnos de nuevo ingreso, a quienes también exhortó a “ponerse las pilas”, no nada más en los estudios, sino también en la vida.

Ser curioso, creativo, manejar las emociones y tener la habilidad de aprender rápido son las competencias básicas que el maestro Briceño Ramos considera fundamentales para la formación y el desarrollo profesional y personal, mismas que expuso ante los estudiantes de nuevo ingreso.

Junto con el rector Constandse Cortez asistieron autoridades universitarias de diversas áreas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El presídium para Hola, UACJ, estuvo integrado por: el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector; el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario General; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica; el doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del IIT; el doctor Jesús Meza Vega, director del ICSA; la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del ICB; el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del IADA; la doctora Gabriela Ortega Estrada, jefa del Campus Ciudad Universitaria; y el doctor Pedro Enrique Yáñez Camacho, director general de Bienestar Universitario.

Con esta bienvenida, la UACJ acompaña a sus nuevos estudiantes desde el primer día, dándoles las herramientas y el respaldo para que su paso por esta Universidad sea una experiencia de crecimiento académico, personal y profesional.