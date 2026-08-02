Al menos cinco personas murieron y 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry se incendiara este domingo 2 de agosto frente a la isla de Madura, en Indonesia. El siniestro movilizó a los servicios de emergencia, que mantienen un amplio operativo para localizar a quienes todavía no han sido encontrados.

La embarcación llevaba a bordo a 271 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, cuando comenzó el fuego durante su recorrido. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia indonesia de búsqueda y rescate, hasta la tarde del domingo 225 personas habían sido rescatadas con vida.

El ferry realizaba un trayecto entre Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y Makassar, en Sulawesi del Sur, cuando se registró la emergencia durante la mañana. El incendio ocurrió mientras la embarcación se encontraba en aguas próximas a Madura, una isla localizada frente a la costa noreste de Java.

Por el momento, las autoridades indonesias no han establecido qué provocó el incendio ni en qué parte del ferry comenzaron las llamas. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias del siniestro, mientras la prioridad de los cuerpos de emergencia continúa siendo encontrar a las decenas de personas cuyo paradero sigue sin conocerse.

Los primeros balances difundidos después del incidente fueron actualizándose conforme avanzaron las labores de emergencia. Para la tarde del domingo, la agencia de búsqueda y rescate confirmó que 225 de las 271 personas que viajaban en el ferry habían sido localizadas con vida, mientras cinco fallecieron.

Con esas cifras, 41 pasajeros o tripulantes continuaban desaparecidos. Equipos especializados permanecieron desplegados en la zona para intentar ubicarlos, por lo que el número de víctimas podría modificarse conforme avance el operativo y se obtenga nueva información sobre las personas que se encontraban a bordo.

Las tareas de búsqueda se concentran en las aguas cercanas al lugar donde ocurrió el incendio. Las autoridades no han informado hasta ahora que el operativo haya concluido y señalaron que los trabajos continuarán para localizar a las personas faltantes y esclarecer completamente el saldo de la emergencia.

La emergencia comenzó durante la mañana del domingo, cuando el ferry navegaba rumbo a Makassar después de haber partido de Surabaya. Las llamas se propagaron mientras la embarcación realizaba su recorrido, lo que obligó a activar las labores de rescate frente a las costas de Madura. Hasta el último reporte disponible, el balance oficial se mantenía en cinco personas fallecidas, 225 rescatadas y 41 desaparecidas.

La causa del incendio continúa sin darse a conocer, por lo que se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

BREAKING: At least five people have died and 41 remain missing after the passenger ship KM Mutiara Sentosa 2 caught fire this morning off Madura Island in the Java Sea, near Sumenep Regency, Indonesia.



Inaccurate passenger manifests continue to hamper search and rescue efforts. pic.twitter.com/qqSgMYlh5B — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026

ElHeraldodeMéxico