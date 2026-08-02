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Continúa campaña de salud visual en Ciudad Juárez

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El diputado Cuauhtémoc Estrada encabezó la vigésima tercera jornada gratuita de entrega de lentes para personas adultas mayores y de escasos recursos, una iniciativa cuya demanda continúa en aumento entre habitantes de distintas colonias y líderes comunitarios que buscan acercar este beneficio a más familias juarenses.

“Nos ha sorprendido la necesidad que existe de lentes, y qué bueno que Abril no se ha rajado; ni su equipo ni nosotros. Gracias a ese esfuerzo hemos podido seguir trayéndolos”, expresó ante las y los asistentes el también coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado.

La campaña se realiza en coordinación con la asociación civil Centro de Reciclado y Distribución de Lentes (CEREDRIL A.C.) y, en esta ocasión, tuvo como sede un predio recuperado y rehabilitado por habitantes de la colonia Carlos Castillo Peraza, espacio que la comunidad ha denominado “Foro al Aire Libre”.

Durante la jornada, decenas de personas se sometieron gratuitamente a un examen de la vista para determinar si requerían anteojos.

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Posteriormente, pudieron elegir el par que mejor se ajustaba a sus necesidades visuales, sin costo alguno, como parte de esta campaña permanente de apoyo a la salud visual.

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