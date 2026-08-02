Continúan acciones de limpieza en vialidades principales a fin de mejorar la imagen

La Dirección de Limpia continúa con trabajos de limpieza y mantenimiento en las principales avenidas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que las cuadrillas han trabajado los últimos días sobre la avenida Vicente Guerrero y en un tramo de la avenida Insurgentes. Además, de manera simultánea se mantiene presencia en otros puntos, entre ellos la carretera Panamericana y la avenida De Las Torres.

“Continuamos con la Cruzada del Cambio; es un programa permanente que tiene como objetivo intervenir 48 de las principales avenidas de la ciudad, por donde circula el 80 por ciento de los juarenses”, señaló el funcionario.

Explicó que en algunos de los corredores existen locales comerciales y viviendas que actualmente se encuentran desocupados, situación que favorece la acumulación de hierba, polvo, tierra y basura en los frentes de los inmuebles.

Ante ello, las cuadrillas municipales realizan labores de limpieza en banquetas, cordones y áreas del arroyo vehicular, aunque el mantenimiento de los frentes de los inmuebles es responsabilidad de sus propietarios.