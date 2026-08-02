Define Morena líneas de trabajo con aspirantes en Chihuahua rumbo a 2027

La dirigencia nacional de Morena encabezó una reunión de trabajo con:

-Andrea Chávez Treviño

-Cruz Pérez Cuéllar

-Jesús Manuel Ríos

Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, como parte de la agenda interna del partido para fortalecer su organización en la entidad.

Durante la reunión se abordaron los avances en materia de organización política, además de las estrategias que Morena impulsa para reforzar la participación ciudadana y consolidar su estructura territorial en el estado.

A través de sus redes sociales, el partido señaló que el encuentro también sirvió para establecer las principales líneas de trabajo enfocadas en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de las actividades de organización que desarrolla su militancia.

Con la mira puesta en las elecciones de 2027, Morena continúa fortaleciendo su estructura interna mediante reuniones de coordinación en diferentes entidades del país. Estas mesas de trabajo buscan dar seguimiento a la organización territorial y preparar al partido para los próximos procesos electorales.

Como parte de esta estrategia, la dirigencia nacional mantiene comunicación con los perfiles que participan en el proceso interno de las Coordinaciones Estatales, con el propósito de consolidar la presencia del movimiento, fortalecer el trabajo en territorio y mantener una vinculación permanente con la ciudadanía.

ElHeraldodeMéxico