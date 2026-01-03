Arturo Medina Aguirre, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, reconoció la labor de las y los policías que trabajan para la seguridad y tranquilidad de las familias del estado, y calificó su labor como un acto permanente de heroísmo y vocación de servicio.

Medina señaló que, en los tiempos difíciles que vive el país en materia de seguridad, la labor de las y los policías adquiere una relevancia especial, toda vez que son quienes enfrentan desde la primera línea a quienes alteran la paz social y generan violencia, muchas veces en condiciones adversas y con recursos limitados.

Añadió que detrás de cada uniforme hay historias de sacrificio personal, jornadas extensas y una constante presión emocional, ya que las y los elementos policiales desempeñan su labor sabiendo que cada turno implica riesgos reales. En ese sentido, subrayó que el reconocimiento social e institucional no debe limitarse a fechas conmemorativas, sino traducirse en políticas públicas permanentes.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la capacitación, el equipamiento y el respaldo legal a los cuerpos de seguridad, como elementos clave para construir un entorno más seguro. Señaló que invertir en las y los policías es invertir en la paz, la estabilidad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El legislador recordó que en meses recientes presentó una iniciativa para que policías del estado puedan acceder a un retiro y jubilación con dignidad, fijando los tiempos en 25 años de servicio y 50 años de edad.

El priista enfatizó que la iniciativa presentada es una forma tangible de reconocer la labor de quienes ponen en riesgo incluso su vida para proteger a la comunidad, y reiteró que se encuentran expuestos a peligros constantes que amenazan no solo su integridad, sino también la de sus familias, por lo que es necesario brindarles condiciones extraordinarias para el desempeño de sus funciones.

Finalmente, el coordinador parlamentario expresó su disposición a trabajar de manera permanente por condiciones laborales más justas, seguras y dignas para las y los policías que cuidan de las y los chihuahuenses.