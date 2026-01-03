Inicio » Atienden y reparan cuadrillas de la J+ hundimiento en la calle Lince
Como parte del compromiso de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+), se atendió y reparó un hundimiento expuesto en la calle Lince de la colonia Eco 2000, el cual fue provocado por una filtración de aguas negras presentándose el colapso de la vialidad.

Desde primera hora del día, se procedió a delimitar el área para seguridad de los ciudadanos que transitan por la zona, posteriormente a la evaluación del daño, se iniciaron las reparaciones pertinentes.

“Este tipo de atenciones se tratan de hacer de la manera más oportuna para evitar un mayor riesgo” destacó la arquitecta Iliana Vaca, coordinadora del departamento de alcantarillado.

La J+ reitera su compromiso de trabajar diariamente por la seguridad y el bienestar de la comunidad, mediante repuestas rápidas ante las necesidades de los juarenses.

