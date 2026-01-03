Como un doble acierto, fue la expresión que dada por la legisladora por morena María Antonieta Pérez Reyes, tanto a los resultados que dejó el “Decreto de Nacionalización de Autos de procedencia extranjera” y el término del mismo ocurrido el último día de 2025.

‘Es una decisión acertada de la presidenta Claudia Sheinbaum dado que el decreto que venía desde 2022, que inició de manera acertada por el presidente López Obrador, y aunque la última modificación al decreto en el 2024 establecía que se iba a seguir nacionalizando vehículos hasta noviembre de 2026, pues este nuevo decreto da por terminada este trámite’ reiteró la diputada juarense.

Señaló que es importante recordar que la nacionalización por ‘Decreto” obedeció a dos motivos. El primero por seguridad, ya que miles de vehículos dentro del territorio nacional, sobre todo en las franjas fronterizas, no habían sido registrados y facilitan la comisión de delitos. El segundo motivo era facilitar a miles de familias el acceso a la movilidad, o sin el poder adquisitivo para poder acceder a un vehículo nacional usado, pues tuvo la posibilidad de comprar a bajo costo.

‘Pues esto se logró, casi ya que cerca 3 millones de vehículos en todo el país pudieron ser parte del patrimonios, de casas, de familias de bajos ingresos’ remarcó Pérez Reyes, aunado a que muchos estados incluyendo Chihuahua, el ciudadano no cuenta con movilidad efectiva, sin transporte, sin autobuses y líneas troncales, entonces la gente deba de tener un vehículo para movilizarse en sus actividades diarias

Sin embargo también señaló la congresista, era impostergable terminar con el decreto, ya que desde su publicación y entrada en vigor 19 de enero de 2022, tuvo entre ampliaciones o prórrogas, 11 reformas o modificaciones, ya que las grandes urbes fronterizas como Ciudad Juárez, a la entrada masiva de autos extranjeros se ha vuelto imposible transitar de manera rápida, debido a los casi 800 mil vehículos que circulan a diario, sumándole accidentes viales, altos índices de contaminación entre otros.

Por ello concluyó la diputada María Antonieta agradeció la decisión del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en terminar con el programa de regularización de autos, que dejó grandes beneficios a quienes se apegaron al mismo.