La Universidad Autónoma de Chihuahua realizó la ceremonia de entrega de distinciones a las y los profesores de tiempo completo que alcanzaron el Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2026, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución al fortalecimiento de la calidad académica de la institución.

Durante el encuentro, la Dra. Myriam Victoria Hernández Acosta, directora de Planeación y Desarrollo Institucional, felicitó a la comunidad académica por los resultados alcanzados en esta convocatoria, en la que este año la UACH suma un total de 243 docentes con reconocimiento al Perfil Deseable. Asimismo, invitó a las y los profesores a continuar impulsando la grandeza académica y la calidad educativa para responder a las necesidades y demandas de la sociedad.

Cabe resaltar que estos resultados reflejan el esfuerzo, la preparación y la dedicación del personal docente de las 15 facultades que integran la máxima casa de estudios del estado.

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) está enfocado en la profesionalización de los profesores de tiempo completo mediante apoyos para estudios de posgrado, incorporación y reincorporación de docentes, así como estímulos por la consolidación de líneas de investigación y desarrollo tecnológico con responsabilidad social e inclusión equitativa.

Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos especiales al Mtro. Luis Fernando Ruiz Rocha, por su participación en la reunión de trabajo con representantes institucionales y la gestión de las actividades del PRODEP, así como a la Mtra. Dora Alicia de las Casas González, en agradecimiento a su contribución institucional.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Chihuahua fortalece su compromiso con el desarrollo profesional de su planta docente, el impulso a las capacidades académicas y la consolidación de una educación superior de calidad en beneficio de la sociedad chihuahuense.