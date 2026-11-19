La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) entregó el 2º Distintivo “Minería y Prosperidad 2026” a 10 empresas del ramo, reconocimiento que se otorga en coordinación con el Clúster Minero (Clumin) y el Ayuntamiento de Chihuahua.

Esta distinción se efectuó en el marco del Modelo Chihuahuense de Excelencia Minera (MCEM), una metodología que documenta prácticas, evalúa el desempeño e identifica áreas de mejora.

El titular de la SIDE, Ulises Fernández Gamboa, afirmó que la minería es un motor del desarrollo regional y que se debe mostrar el valor que genera en las comunidades, para cambiar la percepción que se tiene sobre esta actividad.

Anunció que la meta es que Chihuahua sea referente nacional, para lo cual se trabaja en llevar el Modelo a otras entidades, a fin de que las operaciones de todos los tamaños adopten prácticas que dan resultados.

Paola Cázares, presidenta del Clumin destacó que, junto con la SIDE y el Centro de Competitividad de México, el Programa de Desarrollo de Proveedores fortaleció con consultoría, capacitación y diagnósticos financieros a 25 empresas proveedoras: 11 de Parral y Santa Bárbara, 7 de la capital, 3 de la zona serrana, del sur poniente, y 4 ejidos del poniente.

El funcionario añadió que el Distintivo se integra al Modelo, con el que Chihuahua construye una referencia propia de excelencia en la materia.

El MCEM evalúa ocho criterios: liderazgo y gobernanza, competitividad y desarrollo económico regional, capital humano, excelencia operacional, innovación y transformación tecnológica, gestión ambiental y economía circular, desarrollo social y vinculación territorial, así como inteligencia estratégica y mejora continua.

El Comité Externo de Evaluación fue integrado por Virginia Mena, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C. (Aimmgm); Karla Chacón, de Mujeres en Minería (WIM); Alfredo Ornelas, de la Facultad de Ingeniería de la UACH y Luis Quintana del Clumin, que validó la evaluación técnica de SIDE.

El Distintivo se entregó en cuatro niveles: Bronce, Plata, Oro y Platino.

En Bronce se reconoció a Minera San Bernabé, de Silverco Mining, que reactiva la mina subterránea del proyecto Cusi, en Cusihuiriachi.

Así como la Compañía Minera Bergmann, que es 100 por ciento chihuahuense, destacó porque el 97 por ciento de su personal y el 78 por ciento de su cadena de suministro son del estado.

En Plata se otorgó a Dia Bras Mexicana, de Alpayana, que opera la Unidad Bolívar, en Urique, con 80 por ciento de plantilla local.

El nivel Oro premió a Minera San Julián, en Guadalupe y Calvo, que abrió un espacio a negocios locales y apoya un sistema comunitario de agua potable.

También a Minera Plata Real, de First Majestic, que genera empleo y oportunidades a las empresas de la región desde Mina Los Gatos, en Satevó.

La tercera galardonada con el Oro fue Industrial Minera México, de Grupo México, que sostiene mil 400 empleos directos en Santa Bárbara y una red de más de 140 empresas.

En Platino, que es el máximo nivel, Compañía Minera Dolores, de Pan American Silver, destacó por un Plan de Cierre Integral en Madera que incluye apoyo a la ganadería local.

Igualmente se entregó a Agnico Eagle México, en Pinos Altos, Ocampo, que cumple con estándares internacionales como TSM y el Código Internacional para el Manejo del Cianuro.

También se distinguió a Grupo Coanzamex, de GoGold, que convierte residuos mineros históricos de Parral en metales y el 97 por ciento de su personal, es talento local.

Por último a Minera Titán, de Discovery Mining, llegó a este nivel con el Proyecto Cordero, que es uno de los más relevantes de plata en el mundo.

La estatuilla recibida por las empresas simboliza una geoda, obra del artista chihuahuense Fernando Barba de la Garza, en homenaje a los mineros y a las comunidades que crecieron alrededor de cada yacimiento.

Al evento asistieron Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua; Sergio Gramer Quiñónez, presidente de Canacintra Chihuahua; Rocío Flores, directora de Minería de la SIDE; Julio Rico, director del Clumin y Jaime Gallardo, en representación del alcalde de Chihuahua, René Chavira.