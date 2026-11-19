El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, inició en Ciudad Juárez la jornada de registro y entrega de apoyos funcionales de movilidad, para personas con discapacidad que requieren estos dispositivos para facilitar sus actividades diarias.

Hugo Ramos Ramírez, jefe del Departamento de la Red de Rehabilitación del DIF Estatal Chihuahua, explicó que la campaña tiene como propósito identificar a las personas que necesitan de este tipo de dispositivos, para que se registren y les sea entregado.

Detalló que el procedimiento tiene una duración aproximada de 15 minutos.

La primera jornada se llevó a cabo en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, también conocida como Pueblito Mexicano.

Este día se realizará una segunda jornada como parte de la feria de servicios “Más de lo bueno para las familias”, en la Escuela Primaria Luz Cid de Orozco, de las 13:00 a las 18:00 horas.

La última fecha de registro será el viernes en el Parque Central, donde se brindará atención de 10:00 a 14:00 horas.

Entre los aparatos disponibles se encuentran sillas de ruedas y para baño, bastones, andaderas y bastones de un punto.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

En caso de solicitar una silla especial o de ruedas, deben contar con un certificado médico, mismo que podrá emitir el DIF Estatal.