En el marco de la celebración por el 80 aniversario de Canacintra Ciudad Juárez, el rector Oscar Ibáñez Hernández, participó en ese encuentro con representantes y personalidades del sector industrial, donde, a nombre de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, entregó becas de especialización para trabajadores de empresas afiliadas a la Cámara.

Esta iniciativa abre nuevas oportunidades de formación y actualización profesional para quienes forman parte de la industria, fortaleciendo el talento que impulsa el desarrollo de la región.

La UTCJ sigue construyendo alianzas que conectan a la universidad con el sector productivo y que permiten llevar el conocimiento más allá de las aulas.

¡En la UTCJ se forman talentos y se crean oportunidades!