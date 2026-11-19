Ciudad Juárez, Chihuahua. La Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez (SPyC), encabezada por su presidente, Mario Ruiz, sostuvo un encuentro de convivencia con Rafael Roberto Butchart Sánchez, coordinador general del Parque Central, con el propósito de fortalecer los vínculos de amistad, diálogo y colaboración entre el gremio periodístico y representantes del servicio público.

Durante la reunión, Mario Ruiz destacó la importancia de generar espacios de acercamiento y convivencia que permitan mantener una relación de respeto y comunicación entre los periodistas y quienes encabezan distintas responsabilidades dentro de las instituciones públicas.

Por su parte, Rafael Roberto Butchart Sánchez compartió una reflexión sobre el valor de la amistad y las relaciones humanas, destacando que los vínculos construidos entre las personas deben permanecer más allá de los cargos, las administraciones y los cambios políticos.

Asimismo, expresó que uno de los mayores aprendizajes de la trayectoria profesional es precisamente la amistad que se construye con otras personas, así como la confianza y el trabajo en equipo.

El coordinador general del Parque Central también coincidió en señalar que existe una preocupación y un sentimiento que une a quienes trabajan por esta frontera: el amor por Ciudad Juárez y el deseo de que sus habitantes cuenten con proyectos, servicios y espacios públicos de calidad.

La Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez refrenda su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo y acercamiento con los distintos sectores de la comunidad, convencida de que la comunicación, el respeto y la convivencia contribuyen al fortalecimiento de nuestra ciudad.