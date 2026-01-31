La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizó la tradicional ceremonia de reconocimiento y entrega de estímulos a los policías destacados del mes de diciembre, así como al personal operativo por el mérito de perseverancia por sus años de servicio dentro de la corporación.

El objetivo de esta ceremonia es reconocer e incentivar el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio de las y los elementos que, día a día, se esfuerzan para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Dentro del programa, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 60 policías, quienes fueron condecorados como “Policía del Mes”, además de otorgar estímulos al personal que cumplió 10,15 y 20 años dentro de la corporación al servicio de la comunidad juarense.

El acto estuvo encabezado por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y el secretario de seguridad pública municipal, César Omar Muñoz Morales, quienes reconocieron la labor de las y los policías condecorados, destacando la importancia del trabajo que realizan para el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

En el mensaje dirigido a los elementos por parte del presidente municipal, resaltó la trayectoria destacada agradeciendo el esfuerzo y el sacrificio que implica la labor de los elementos, felicitando a su vez a los familiares de estos ya que su apoyo juega una parte fundamental, reiterándoles además el apoyo constante por parte de la administración por su entrega y su amor a la ciudad.

En su intervención el secretario de seguridad pública reconoció el desempeño sobresaliente de los policías que destacan por su perseverancia y constancia y sentido de pertenencia, aún y cuando las circunstancias ponen a prueba la vocación de servir, por lo que su trayectoria solida forjada con disciplina, responsabilidad y compromiso, han sido los cimientos sobre los que se ha construido la policía que hoy protege y sirve a la ciudadanía.

De igual manera se contó con la participación dentro del presídium del presidente de la Cámara Nacional de Comercio; Iván Pérez Ruiz, el director de control y prevención de Smart; Jesús Durán, el coordinador general de Seguridad Vial; Jesús Manuel García Reyes, la regidora Mireya Porras Armendáriz, y Jesús Moctezuma Sánchez, coordinador general de la SSPM.