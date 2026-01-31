viernes, enero 30, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Purgará 60 años en la cárcel por el asesinato de su hijo de seis meses de edad
Portada

Purgará 60 años en la cárcel por el asesinato de su hijo de seis meses de edad

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión, dictada en contra Juan Manuel M. A., tras quedar demostrada su responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado y agravado, que cometió a un bebé de seis meses de edad.

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, presentó dictámenes periciales, entrevistas y documentos, como pruebas que demostraron que el acusado cometió el hecho delictivo entre los días 01 y 02 de marzo de 2024, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial estableció que Juan Manuel M. A., se encontraba a cargo de su hijo J. M. G. S., cuando lo golpeó con un objeto en la cabeza, causándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Hechos por los que el 05 de marzo del 2024, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión cumplimentada en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

banner

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, valoró el caudal probatorio presentado por la representación social para dictar el fallo condenatorio y la sentencia que purgará Juan Manuel M. A., en el Cereso número tres.

You Might Also Like

You may also like

Comete falta administrativa y al investigarlo detectan que contaba con orden de...

Participan más de 500 estudiantes en el Segundo Campeonato Estatal de Robótica...

Instalan Físicos de México y EU detectores de muones en pirámide maya...

Impulsa Cuauhtémoc Estrada transparencia y solicita a la UACH rendición de cuentas...

Reconocen a 60 policías por su destacado trabajo durante diciembre

Abrirán todas las Recaudaciones de Rentas de Juárez y Chihuahua mañana sábado...