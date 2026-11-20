Siete organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez recibieron un reconocimiento por cumplir satisfactoriamente con el Modelo de Transparencia y Buenas Prácticas impulsado por Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. (Confío), iniciativa que busca fortalecer la operación, institucionalidad y confianza de las agrupaciones sociales ante donantes, empresas y ciudadanía.

La entrega de los sellos distintivos se realizó en las instalaciones de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), con la participación de representantes de Confío, FECHAC y la Fundación Rosario Campos de Fernández, instituciones que colaboran para impulsar este programa en la frontera. Con estas nuevas acreditaciones, Ciudad Juárez suma 21 organizaciones reconocidas por sus prácticas de transparencia.

Las asociaciones distinguidas fueron: Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Cd. Juárez, A.C.; Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.; Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez, A.C.; Fundación Axcel, A.C.; Fundación Vida, Amor, Superación y Estudio, A.C.; Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A.C., y Patronato Amigos del Museo Hacia una Nueva Imagen, A.C.

Durante la ceremonia, Noel Edmundo Ramírez Méndez, director de la Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, compartió su experiencia sobre los beneficios de incorporarse al modelo, al destacar que contar con procesos definidos, orden administrativo y lineamientos institucionales permite fortalecer la confianza de quienes respaldan los proyectos sociales. Este reconocimiento en Juárez forma parte de una jornada estatal en la que Confío acreditó a 37 OSC durante 2026, de las cuales 30 fueron reconocidas el pasado 22 de octubre en la capital del estado.

Desde 2010, Confío trabaja en el fortalecimiento del sector social mediante evaluaciones externas basadas en estándares internacionales y la publicación gratuita de reportes institucionales en su portal www.confio.org.mx. El programa busca que la ciudadanía y los posibles donantes cuenten con información clara sobre las organizaciones, al tiempo que promueve la colaboración entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno para consolidar instituciones más transparentes y eficaces.