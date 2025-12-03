La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes urgió a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado brindarle atención médica a ciudadano que cuenta con tarjeta MediChihuahua y que actualmente le han negado la atención en el hospital general.

“Yo lo conocí el fin de semana pasado en la plaza, porque andaba pidiendo dinero, entonces yo pensé en buscar la manera de darlo de alta en MediChihuahua. Y cuál es mi sorpresa que tiene su credencial”, comentó la diputada.

Explicó que el ciudadano de nombre Francisco Javier Ramírez Chávez, lo atropellaron hace dos años, y derivado de esto le amputaron una pierna, mientras que en a otra trae una placa y está en condiciones bastante malas inclusive con infección.

Pérez Reyes, detalló Francisco Javier a acudido al Hospital General donde en prima instancia solamente le recetaron medicamento para el dolor, sin embargo, actualmente ya ni siquiera lo atienden.

“Él vive solo con su hijo y a mí se me hace muy delicado que alguien en esas condiciones ande en la calle, más cuando ya tiene su tarjeta, que le supone seguro médico, y que debería estar cubriendo el Gobierno del Estado, que tanto dinero dice que le ha invertido”, fueron las palabras de la congresista.

Ante esto, María Antonieta Pérez hizo un llamado al personal, así como al titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Baeza, para que tome el caso del señor Francisco Javier Ramírez Chávez.

“Es urgente que lo internen, porque la infección que trae en la pierna, puede poner en riesgo la vida del ciudadano”, enfatizó Pérez Reyes.