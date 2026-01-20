Con un sol invernal que vislumbraba las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), este 19 de enero el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), inició el semestre enero-junio de 2026 recorriendo los recintos donde el futuro de la salud se moldea a diario: entre aulas, laboratorios, microscopios, incubadoras, invernaderos y, sobre todo, mentes curiosas.

Puntual y con una sonrisa que desarmaba la solemnidad, el rector cruzó las puertas del edificio I —área administrativa— fue recibido por la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del ICB, jefes de departamento y algunos coordinadores de programas, cuyo fervor por su trabajo se notaba en cada explicación técnica que ofrecían acerca del Instituto.

Un diálogo con los constructores del futuro

La apertura de la visita fue un encuentro frente a un grupo de estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista, situados en un aula del edificio D, cuyos rostros reflejaban el nerviosismo de una nueva etapa en su vida. Allí, en un auditorio improvisado, entre bancos y un pizarrón, el tono del rector se volvió más íntimo.

“Siéntanse bienvenidos, y no nada más disfruten eso, lo que son las aulas, los laboratorios, eso es lo que los va a hacer buenos médicos veterinarios zootecnistas. Pero hay otras cosas que ofrece la Universidad: [servicios] deportivos, culturales, y, por supuesto, académicos. Entonces todas estas áreas, todos estos servicios son para ustedes, de manera gratuita”, subrayó.

Sostuvo que “la Universidad se debe a sus alumnos; sin alumnos no hay Universidad. Entonces nosotros ponemos nuestro granito de arena, dándoles las mejores condiciones para su quehacer académico, aquí, en la Universidad. Y ustedes también nos ayudan a aprovechar al máximo estas oportunidades para que sean unos buenos profesionistas, y que, en un futuro, allá afuera, cuidemos la ciudad, el estado y el país”.

La siguiente parada fue en las clínicas de odontología y en la coordinación del Programa de Cirujano Dentista —edificio A. Posteriormente, se dirigió con la comunidad de la Licenciatura en Médico Cirujano —edificio C—, así como con la comunidad de los programas pertenecientes al Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, situadas en las instalaciones del edificio Q.

Para finalizar la visita, el doctor Constandse Cortez se tomó la fotografía simbólica, con la presencia del secretario general, doctor Salvador David Nava Martínez; la secretaria Académica, maestra Guadalupe Gaytán Aguirre; la directora del ICB, maestra Tania Dolores Hernández García, directora del ICB; el jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, maestro Gabriel Medrano Donlucas; el jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, doctor José Alberto López Díaz; el jefe de Ciencias Veterinarias, maestro Alfredo Hernández Pérez y el jefe del Departamento de Estomatología, doctor Luis Felipe Fornelli Martín del Campo.