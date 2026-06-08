México acumuló 18 mil 092 casos confirmados de sarampión durante el brote 2025-2026, cifra que representa un incremento de 198 contagios respecto al corte epidemiológico del 1 de junio, cuando se habían notificado 17 mil 894 casos. Además, el país mantiene 41 defunciones asociadas a la enfermedad, mientras la transmisión se ha extendido a 496 municipios de las 32 entidades federativas, dos más que los 494 reportados en el informe anterior.

Con la Copa Mundial de Futbol 2026 en el horizonte y México como una de las sedes del torneo, el país enfrenta un brote con transmisión documentada en todo el territorio nacional, una expansión que sigue bajo seguimiento de las autoridades sanitarias nacionales y de organismos internacionales.

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión de la Dirección General de Epidemiología, con corte al 5 de junio de 2026, “desde el 1 de enero de 2025 y hasta hoy se han notificado 42 mil 467 casos de enfermedad febril exantemática, de los cuales se han confirmado a sarampión 18 mil 092”.

Del total de notificaciones, 19 mil 971 fueron descartadas y 4 mil 404 permanecen en estudio.

Las 41 defunciones confirmadas se distribuyen en 11 estados: Chihuahua concentra 21 fallecimientos; Jalisco, cinco; Zacatecas, cuatro; Ciudad de México, tres; Durango, dos; y Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, una muerte cada uno.

Jalisco se mantiene como la entidad con mayor número de casos acumulados al registrar 7 mil 124 contagios, 92 más que en el corte previo; seguida de Chihuahua, con 4 mil 593, un caso adicional; Chiapas, con mil 105, ocho más; Ciudad de México, con mil 031, 16 adicionales; Durango, con 492, 12 más; Sonora, con 469, tres adicionales; Michoacán, con 448, tres más; Guerrero, con 385, sin cambios; Sinaloa, con 380, seis adicionales; y Estado de México, con 347, tres más.

Puebla acumula 234 casos, uno adicional; Quintana Roo, 233, cuatro más; Zacatecas, 168, 26 adicionales; Coahuila, 154, cuatro más; Colima, 126, sin cambios; Tabasco, 110, cuatro más; Nuevo León, 83, tres adicionales; Baja California, 76, cuatro más; Nayarit, 60, sin cambios; Veracruz, 60, cuatro adicionales; Querétaro, 57, uno más; Morelos y Oaxaca, 57 cada uno, sin variaciones; Tlaxcala, 51, sin cambios; Yucatán, 41, sin variaciones; Aguascalientes, 32, sin cambios; Campeche, 26, dos adicionales; San Luis Potosí, 23, uno más; Hidalgo y Baja California Sur, 22 cada uno, sin cambios; Guanajuato, 14, sin variaciones; y Tamaulipas, 12, sin cambios.

El grupo de edad más afectado continúa siendo el de 1 a 4 años, con 2 mil 362 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años, con 2 mil 100, y el de 25 a 29 años, con 2 mil 076 contagios.

La tasa de incidencia más elevada se mantiene en menores de un año, con 87.49 casos por cada 100 mil habitantes.

Le siguen los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, con tasas de 27.56 y 19.83, respectivamente.

El sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas conocidas. Una persona infectada puede transmitir el virus a entre 12 y 18 personas susceptibles, particularmente en comunidades con coberturas insuficientes de vacunación.

En México, el brote actual tuvo como antecedente un caso importado detectado el 14 de febrero de 2025 en Oaxaca, en una niña de 5 años y 8 meses sin antecedente de vacunación.

Posteriormente, el 20 de febrero de ese mismo año, se confirmó un segundo caso en Chihuahua en un menor de 9 años y 11 meses, hecho que marcó el inicio de la dispersión nacional del virus.

La Organización Panamericana de la Salud mantiene el seguimiento de la situación epidemiológica mexicana. La evaluación regional para verificar la interrupción de la transmisión, prevista inicialmente para abril, fue reprogramada para noviembre de 2026 debido a la necesidad de consolidar la evidencia epidemiológica acumulada durante el brote.

Milenio