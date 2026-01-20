martes, enero 20, 2026
Implementan en NCG operativo en busca de autos robados o personas con orden de aprehensión

Como parte de las acciones de combate a los delitos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación implementaron un operativo, en el que buscaron vehículos con reporte de robo y/o anomalías, así como a personas que cuenten con orden de aprehensión.

Las acciones de seguridad, investigación y prevención del delito se efectuaron la tarde del pasado sábado, en la zona centro y colonias de la periferia del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

Estos operativos a cargo de Policías de Investigación y agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, continuarán de manera permanente y aleatorias en diferentes partes de la ciudad.

