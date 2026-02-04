Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads y genera polémica

La cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de atención en redes sociales luego de que usuarios detectaran que dejó de seguir a la cantante argentina Cazzu en Threads, la única red social en la que aún la seguía.

El hallazgo comenzó a circular después de que internautas compartieran capturas de pantalla en las que se mostraba a Aguilar siguiendo a Cazzu, a pesar de que en otras plataformas ya no existía ese vínculo digital entre ambas.

Tras la difusión de estas imágenes, la cantante eliminó el seguimiento, lo que provocó comentarios y especulaciones entre los seguidores de ambas artistas. Algunos usuarios interpretaron el movimiento como un cambio en la relación entre las cantantes, mientras que otros lo vincularon con asuntos personales y del mundo del espectáculo.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha emitido declaración oficial sobre los motivos que la llevaron a dejar de seguir a Cazzu, ni ha ofrecido comentarios sobre la polémica en sus redes sociales.

El hecho evidencia la atención que generan las interacciones entre figuras públicas en las redes sociales y cómo cada movimiento es observado y comentado por sus seguidores.