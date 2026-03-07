El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los carteles”, aunque dijo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

Trump dijo que “así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa”.

Manifestó que “como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México”.

El líder republicano, que ya ha amenazado con bombardear a los narcos en México, insistió en que los “carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”.

“Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender su seguridad nacional y al pueblo estadounidense”, subrayó.

“Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”. Sin embargo, se quejó de que cuando él le ha pedido que permita ayudar para “erradicar a los cárteles”, la respuesta de ella ha sido que “no”.

“Tenemos que erradicarlos”, dijo Trump. “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos permitirlo. Demasiado cerca de nosotros”, insistió el republicano.

La reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense.

Durante la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami con líderes de derecha de la región, el mandatario estadounidense amenazó con atacar con misiles a los cárteles del narcotráfico, al afirmar que son una amenaza a la seguridad nacional y un “cáncer”.

En este marco, Trump anunció el “Escudo de las Américas”, una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, y dijo que necesita la “ayuda” de los líderes de la región.

En el evento, manifestó su “compromiso para usar fuerza militar letal para destruir a estos cárteles siniestros. Solo dígannos dónde están, tenemos armas impresionantes”, señaló el mandatario estadounidense.

Advirtió que “no permitiremos la ilegalidad nunca más en nuestro hemisferio”.

Se quejó de que algunos líderes “en esta región, el Hemisferio Occidental, han permitido que vastos tramos queden bajo control directo de las bandas transnacionales. No lo permitiremos. Les ayudaremos”.

Indicó que “los cárteles han impuesto su voluntad a través del asesinato, tortura, extorsión, soborno, el terror, el tráfico de drogas. Ustedes están peligro, pero trabajaremos con ustedes para hacer lo que tengamos que hacer”.

Y fue entonces cuando dijo: “Usaremos misiles. ¿Quieren que usemos misiles’, son extremadamente precisos, pum directo a la sala. Será el fin de esa persona del cártel. Haremos lo que necesiten, si así lo quieren”.

Reconoció que hay países que no quieren la intervención militar del ejército. “Dicen que creen que se puede hablar con ellos. No lo creo. Pero ellos no lo quieren. Y está bien. Pero si nos necesitan, nos pueden decir”.

Trump aseveró que “muchos cárteles desarrollan operaciones militares sofisticadas. En ocasiones se dice que son más poderosos que los ejércitos de los países. No podemos permitir eso”.

Calificó a lo que llamó “organizaciones criminales brutales” como “una amenaza a nuestra seguridad nacional” y denunció que proveen “una entrada a nuestros adversarios extranjeros en la región. No los queremos en nuestro país. Son cáncer. Y no queremos que se extienda”.

Afirmó que es necesario combatir a los cárteles con el ejército y expresó la voluntad de ayudar a los países de una región que, dijo, “ha sido abandonada por Estados Unidos por muchos años”.

En la reunión participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele.

También participa el presidente electo de Chile, , José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Al dirigirse a los mandatarios latinoamericanos, Trump dijo que no tiene intención de aprender español.

“No voy a aprender su maldito idioma”, dijo el presidente estadounidense entre risas.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una “ventaja lingüística” sobre él, dado que habla español.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró entre risas.

El republicano dijo que prefiere tener “un buen intérprete” y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

