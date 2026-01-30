Muere Pedro Torres, productor mexicano con larga trayectoria

El reconocido productor de televisión Pedro Torres falleció este viernes 30 de enero a los 72 años, informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Torres enfrentaba desde hace meses un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente la movilidad y funciones motoras, de acuerdo con los reportes.

La noticia de su muerte fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram del productor, donde sus hijos compartieron que Pedro Torres “partió en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de su familia y seres queridos”.

Pedro Torres fue uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana, con una trayectoria que incluyó la realización de programas que marcaron época y formatos emblemáticos como “Big Brother México” y “Mujeres asesinas”, además de otros proyectos de entretenimiento y series televisivas.

Además de su trabajo en televisión, colaboró en la producción de videoclips para artistas de renombre, lo que contribuyó a su reconocimiento en la industria audiovisual nacional.

La familia pidió respeto y comprensión ante este momento de duelo y señaló que los servicios funerarios serán privados, aunque en los próximos días se darán a conocer los detalles de las ceremonias y homenajes.