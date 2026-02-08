La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la etapa final de la reposición del Colector Viñedos, obra realizada como medida de seguridad ante el riesgo de hundimientos, debido a de que la infraestructura original había cumplido su vida útil.

Actualmente, la obra registra un 96 por ciento de avance, así lo explicó el ingeniero Daniel Rodríguez, Jefe de Supervisión de la JMAS.

“Estamos en la etapa final de reposición, restan únicamente 16 metros para instalar esta tubería, con eso concluiríamos esta instalación, para después transitar el drenaje sanitario, y utilizar esos 630 metros de colector”, refirió

En la reposición del Colector Viñedos la JMAS invirtió más de 60 millones de pesos, en la instalación de 630 metros de tubería de alta tecnología y larga duración, con la finalidad de reducir riesgos a la ciudadanía, prevenir brotes de drenaje y malos olores.

La JMAS continuará impulsando obras que atiendan las necesidades del sistema de drenaje, con una visión preventiva y de largo plazo, para ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez refrenda su compromiso de seguir trabajando en la modernización de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, para la seguridad y beneficio de los juarenses.