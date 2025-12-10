La estrategia de seguridad del Gobierno de México logró un nuevo punto importante en noviembre de 2025.

De acuerdo con el informe presentado por Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, México registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo en diez años, desde 2015, consolidando una tendencia de reducción sostenida en delitos de alto impacto.

Según el reporte, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, el número promedio de homicidios dolosos cayó 37%, pasando de 86.9 a 54.7 asesinatos diarios. Esta disminución equivale a 32 homicidios menos por día respecto al inicio de la administración federal.

Con 54.7 homicidios en promedio diarios, noviembre de 2025 se posiciona como el mes con menor violencia homicida desde 2015, reforzando la expectativa de que 2025 cerrará como el año con menos homicidios dolosos desde 2018.

Las autoridades destacaron que esta reducción no responde a descensos estacionales, sino a un patrón sostenido de bajas mensuales desde el arranque del actual gobierno.

El informe también detalló avances en otros indicadores relevantes de criminalidad. Desde 2018, el promedio diario de delitos en general ha caído 47%, lo que refleja —según la SSPC— una reducción amplia en múltiples categorías delictivas.

Al comparar el periodo enero-noviembre de 2019 con el mismo lapso de 2025, los datos muestran reducciones significativas:

Secuestro: –58.4%

Robo a casa habitación con violencia: –52.8%

Robo total con violencia: casi –49%

García Harfuch subrayó que estos descensos se vinculan con el fortalecimiento de las capacidades operativas, la coordinación con gobiernos estatales y municipales, y la consolidación de unidades de inteligencia enfocadas en desarticular estructuras delictivas.

Figueroa destacó que la estrategia de seguridad combina despliegue territorial, investigación criminal, patrullajes focalizados y ampliación de programas preventivos. Añadió que, si se mantiene la tendencia, el cierre de 2025 será “un punto de quiebre” para la incidencia de homicidios en México.

García Harfuch precisó que la reducción de delitos de alto impacto será uno de los ejes del plan 2026, orientado a ampliar el número de zonas prioritarias, reforzar la operación metropolitana en las principales ciudades y fortalecer el sistema de investigación y persecución basada en datos.

Con la disminución histórica de homicidios y el retroceso de otros delitos críticos, el Gobierno Federal afirma que el país ha entrado en una fase de consolidación de resultados después de años de violencia fluctuante. Sin embargo, ambos funcionarios subrayaron que, aunque los indicadores muestran avances significativos, el reto de estabilidad y prevención permanece.

Debate