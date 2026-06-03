Privan de la libertad a la periodista Roxana Ramírez

Roxana Ramírez, reportera del medio digital Impulso del estado de Veracruz, fue privada de la libertad por sujetos encapuchados que ingresaron violentamente a su domicilio.

El ingreso de los perpetradores fue grabado como video, en las imágenes se muestra como dos sujetos encapuchados y con armamento de largo alcance tiran la puerta de la vivienda ubicada en el municipio de Nanchital perteneciente a la directora del medio digital Impulso.

Después de haber ingresado, sometieron a los residentes y les retiraron a cada uno el celular, al retirarse se reportó la privación de la libertad de Roxana Ramírez.

A pesar del operativo montado por las autoridades para tratar de localizar a la periodista aún no se han presentado resultados; por su lado, la Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación, sin embargo, en un comunicado de prensa se informó que la búsqueda y la investigación sigue en proceso, también detallaron que se ha comisionado en la zona a la trilogía de investigación conformada por Fiscales, Peritos y Policias Ministeriales para la localización de la víctima y descubrir la identad de los responsables.

Finalmente, expresó la Fiscalía que las investigaciones se llevarán a cabo “con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”.