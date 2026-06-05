Explotan cuatro pipas de gas en Tepeaca; evacúan a 2 mil personas

La explosión de cuatro pipas de gas en el municipio de Tepeaca, Puebla, provocó la evacuación de alrdedor de dos mil personas, dejó al menos tres lesionados y movilizó a las corporaciones de emergencia durante varias horas este jueves.

El incidente ocurrió al interior de un inmueble de San Juan Negrete, en donde presuntamente se localizó una toma de gas clandestina. Una nube de humo y fuego estalló por los cielos después de que cuatro de estos tanques explotaran.

Dentro de los evacuados habían alumnos y docentes de la preparatoria 2 de Octubre, del centro escolar Miguel Negrete Novoa, así como el Hospital General de Tepeaca y viviendas aledañas, siendo más de dos mil personas evacuadas.

Si bien el fuego fue controlado, el inmueble quedó completamente destruido. Posteriormente, el Coordinador General de Protección Civil, Bernabé López Santos, difundió un video detallando la presencia de una bodega más, al igual que la anterior, cuenta en su interior con pipas presuntamente utilizadas para el almacenamiento ilegal de gas.

Finalmente, las autoridades estatales aconsejaron a la ciudadanía mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales para evitar la difusión de información falsa.