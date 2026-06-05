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Cae en manos de ICE militar buscado por el caso de Ayotzinapa

by Valeria García
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Elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron en Hawthorne, California a Enrique Martínez Chávez, militar vinculado con el caso de los 43 de Ayotzinapa.

La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. En esta fecha, Martínez Chávez se desempeñaba como elemento del Ejército Mexicano.

Durante el 2022, un juez de la Fiscalía General de la República (FGR) giró 83 órdenes de aprehensión contra figuras vinculadas con el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, un mes después la propia FGR canceló varias de ellas, siendo Martínez Chávez uno de los beneficiados. No obstante, dichas órdenes fueron reactivadas por un juez federal en 2023.

“Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras formaba parte del ejército mexicano. Permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser repatriado”. Señaló la depencencia estadounidense.

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Ahora, el ex militar se encuentra bajo custodia del ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a México.

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