Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en flagrancia a una pareja por su probable responsabilidad en el delito de posesión simple de narcóticos.

La detención de Jesús M.G. y Adriana Eustolia Q.R., de 48 y 38 años de edad, fue en la calle Constituyentes del 17, de la colonia Héroes de la Revolución, en donde tras una revisión corporal, se les encontró en sus pertenencias, dos envoltorios de plástico con diversas porciones de metanfetamina.

Tras informarles sus derechos, los detenidos y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de drogas, garantizando seguridad a la población.