Con un ambiente de alegría y convivencia, la Dirección de Regulación Comercial, encabezada por el licenciado Oscar Guevara, llevó a cabo un festejo especial con motivo del Día de las Madres, en reconocimiento a las mujeres que forman parte de esta dependencia y a quienes diariamente desempeñan un papel fundamental tanto en sus hogares como en el servicio público.

Durante la celebración se realizaron rifas, se ofreció comida y se compartieron momentos de convivencia entre los asistentes, quienes disfrutaron de un evento organizado para agradecer y reconocer el esfuerzo y dedicación de las madres trabajadoras. La actividad estuvo marcada por un ambiente familiar y de compañerismo.