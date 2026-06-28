El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Álex Domínguez, exigió al Gobierno Federal investigar y poner un alto a las presuntas extorsiones que, de acuerdo con diversos reportes ciudadanos, se estarían cometiendo en un retén instalado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez.

El legislador señaló que, pese a que en esa vía ya opera un retén fijo integrado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM), kilómetros más adelante se instala de manera aleatoria un punto de revisión de la FGR, donde presuntamente paisanos, turistas y ciudadanos son víctimas de actos de extorsión.

Indicó que, según los reportes recibidos, las cuotas exigidas superarían los 500 dólares para vehículos con placas de Estados Unidos, mientras que en el caso de transportistas las cantidades rebasarían los 10 mil pesos.

“Es indispensable que el Gobierno Federal actúe de manera inmediata y que el Órgano Interno de Control de la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado investigue estos hechos y deslinde responsabilidades. Se trata de un problema que desde hace años ha sido denunciado por la ciudadanía y que no puede seguir siendo ignorado”, expresó.

El legislador priista sostuvo que las carreteras deben ser espacios seguros para quienes transitan por ellas, especialmente para los paisanos que regresan al país, los turistas y el sector transportista, quienes contribuyen de manera importante a la economía nacional.

Finalmente, Álex Domínguez hizo un llamado a las autoridades federales para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, fortalecer los mecanismos de supervisión y erradicar cualquier acto de corrupción que afecte la confianza en las instituciones.