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OMEJ beneficia a 55 ciudadanos con descuentos en corralones en la colonia Adolfo López Mateos

by Salvador Miranda
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La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) brindó atención directa a 55 ciudadanos en la colonia Adolfo López Mateos, como parte de las acciones de acercamiento de servicios impulsadas por el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Cruz Pérez Cuéllar.

Durante la jornada, personal de la dependencia ofreció orientación y facilidades a usuarios que requerían realizar trámites relacionados con corralones municipales, además de otorgar descuentos para apoyar la regularización de vehículos.

El director general de OMEJ, Jaime Flores Castañeda, destacó que este tipo de actividades permiten acercar soluciones a las familias juarenses directamente en sus colonias, evitando traslados y facilitando los procesos administrativos.

Asimismo, reiteró que la dependencia continuará participando en las distintas jornadas y programas impulsados por el Municipio, con el objetivo de mantener una atención cercana y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Estas acciones forman parte de la estrategia de atención ciudadana del Gobierno Municipal para fortalecer la cercanía con la población y generar beneficios directos para las y los juarenses.

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