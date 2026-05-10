Esta mañana de domingo la casa del Senador de Morena, Javier Corral, amaneció vandalizada con mensajes fúnebres en la fachada y un arreglo floral colocado en la entrada principal del inmueble localizado sobre las calles Ignacio de la Peña y la calle Costa Rica.

En el inmueble se pudo observar, por ejemplo: en la calle Costa Rica fue colocado un letrero con la frase “Molinar descanse en paz”, mientras que sobre la calle Ignacio de la Peña también apareció una mención relacionada con Esperanza Miranda.

Además, sobre la puerta principal, localizada sobre la calle Ignacio de la Peña, fue dejado un arreglo floral memorial, lo cual llamó la atención de usuarios de la vialidad.

Fueron agentes policiacos quienes arribaron al lugar para retirar el arreglo floran, sin que hasta el momento se informara sobre el origen de los mismos o si se trata de una amenaza o una manifestación en contra del Senador y ex gobernador de Chihuahua.