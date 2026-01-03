Inicio » Abrirán todos los sábados de enero las oficinas de Atención Ciudadana Suroriente
Ciudad Juárez

Abrirán todos los sábados de enero las oficinas de Atención Ciudadana Suroriente

La Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente ampliarán sus días de servicio durante enero los sábados en horario de 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

Entre los servicios que se ofrecen en esta dependencia, está el hacer los pagos del Impuesto Predial, infracciones de vialidad, estacionamientos exclusivos, cartas de identidad, cartas de residencia, traslación de dominio entre otros.

Asimismo, se puede llevar a cabo trámites como de enlace enlaces por parte de la Dirección de Educación para becas de equidad social en beneficio de niñas y niños de kínder y primaria, así como para consultas de apoyo psicológico.

La dependencia está situada en avenida Del Valle número 156 de la colonia Zaragoza, en donde se invita a las y los fronterizos para que acudan y obtengan los beneficios que ofrece el Gobierno Municipal, entre ellos el pago del Impuesto Predial.

