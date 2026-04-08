La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de condiciones meteorológicas inestables para este miércoles y jueves, mismas que incluyen lluvias de moderadas a fuertes en la zona noreste de la entidad.

Para mañana las precipitaciones registrarán acumulados de 25.1 a 50 milímetros en municipios como Ojinaga, mientras que serán más ligeras en localidades como Coyame.

Lo anterior elevará el riesgo de encharcamientos súbitos y reducción de visibilidad en los tramos carreteros que conectan estas poblaciones, mientras que el pronóstico de lluvias de menor intensidad se extiende a casi todo el territorio estatal, por lo que se exhorta a extremar precauciones.

Durante este miércoles 8 de abril las precipitaciones serán de aisladas a dispersas en sectores como Meoqui, Delicias y Camargo, así como ligeras en la capital y municipios del centro y oeste.

Estas condiciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que se pide a la población mantenerse alerta.

Se recomienda evitar el tránsito por zonas propensas a inundaciones, a fin de priorizar la seguridad al conducir ante la presencia de pavimento mojado.

Protección Civil hace un llamado especial a la población de la zona noreste ante la posible actividad eléctrica y granizadas. Es fundamental evitar el cruce de arroyos o corrientes de agua, ya que el flujo puede aumentar rápidamente en municipios como Manuel Benavides y Ojinaga.

Se aconseja a las familias preparar un plan de emergencia y mantenerse informadas a través de los reportes oficiales. El número de emergencias 9-1-1 permanece operativo las 24 horas para reportar incidencias derivadas del clima.

Las autoridades continuarán con el monitoreo constante de la circulación anticiclónica y los niveles de humedad para actualizar el pronóstico de forma inmediata.