Arrestan en Inglaterra al Príncipe Andrés por el caso Epstein

En un acontecimiento inédito para la monarquía británica, el ex-príncipe Andrés, actualmente conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, fue arrestado este jueves por la policía del Reino Unido en el marco de la investigación relacionada con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

La detención se realizó en la finca de Sandringham House, donde agentes de la Thames Valley Police ejecutaron una orden en su domicilio. De manera paralela, se efectuaron registros en su antigua residencia ubicada en Windsor Castle, como parte de la misma línea de investigación.

Las autoridades confirmaron que el arresto está vinculado a sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, particularmente durante el periodo en que Andrés fungió como enviado especial británico para el comercio internacional. De acuerdo con los reportes difundidos por medios internacionales, la indagatoria se centra en la posible entrega de información sensible y correos oficiales a Epstein.

Aunque la policía británica no identificó públicamente al detenido, fuentes gubernamentales y diplomáticas confirmaron que se trata del hermano menor de Rey Carlos III, quien ya había sido apartado de sus funciones oficiales y despojado de títulos honoríficos en 2025 tras el incremento de señalamientos relacionados con el caso Epstein.

Desde el Palacio de Buckingham se emitió un mensaje donde el monarca expresó preocupación por los hechos y afirmó que el proceso deberá desarrollarse con plena transparencia y conforme a la ley. Diversos parlamentarios resaltaron que este episodio confirma que ninguna figura pública está por encima del sistema judicial.

Analistas internacionales advierten que la detención podría tener consecuencias de largo alcance para la imagen y estabilidad institucional de la familia real. De formalizarse cargos, el ex-príncipe podría enfrentar penas severas, incluidas posibles sentencias de prisión.