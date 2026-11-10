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Entregan diputados del PAN útiles escolares y sillas de ruedas en Gómez Farías y Namiquipa

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La diputada Yesenia Reyes y los diputados Saúl Mireles y Jaime Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, realizaron una entrega de útiles y mochilas destinados a 2,045 estudiantes de 25 escuelas de Namiquipa y Gómez Farías. La gestión conjunta ante la Secretaría de Educación del Estado comprende 2,045 paquetes de útiles y 576 mochilas para el ciclo escolar 2026-2027.

Como parte de estas acciones de apoyo a las familias de ambos municipios, también se llevó a cabo la entrega de sillas de ruedas y andadores por parte del DIF Estatal, con el propósito de contribuir a la movilidad y brindar apoyo a las personas que requieren estos dispositivos.

En Namiquipa, la entrega se realizó en la Secundaria Técnica 6. Los apoyos se destinan a 902 estudiantes de 8 escuelas e incluyen 902 paquetes de útiles y 176 mochilas. En Gómez Farías, la sede fue la Primaria Socorro Rivera 2239. Para 17 planteles de ese municipio se contemplan 1,145 paquetes y 340 mochilas, destinados a 1,145 estudiantes.

Yesenia Reyes motivó a las y los alumnos a continuar preparándose y esforzarse para convertirse en profesionistas. Saúl Mireles los invitó a perseguir sus sueños y destacó la importancia de respaldar la educación desde el presupuesto público. Jaime Torres reconoció el trabajo de docentes, directivos y personal escolar en la formación de niñas, niños y adolescentes.

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Docentes y directivos de los planteles beneficiados recibieron los materiales en representación de sus escuelas. Los apoyos buscan que las y los estudiantes cuenten con útiles para sus clases y aliviar parte de los gastos escolares de sus familias en ambos municipios.

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