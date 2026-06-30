Reporta Seguridad Vial 97 detenciones por conducir en estado de ebriedad

El Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA) recibió por parte de la Coordinación General de Seguridad Vial un total de 97 conductores en estado de ebriedad del 22 al 28 de junio**;** el objetivo de estas acciones es prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la ciudadanía juarense.

La mayoría de los automovilistas fueron detectados al cometer una falta al Reglamento de Vialidad y Tránsito, mientras que cuatro de ellos —tres mujeres y un hombre— fueron identificados después de verse involucrados en un percance automovilístico.

El desglose de las detenciones indica que el lunes 22 de junio fueron arrestados 5 automovilistas; el martes, 4; el miércoles, 13; el jueves, 23; el viernes se identificó a otras 20 personas; el sábado, 11; el domingo, 16 y el lunes 29 de junio, 5 más.

Todos fueron puestos a disposición de un juez cívico, quien determinó la sanción correspondiente para cada uno de los infractores.

La corporación trabaja bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir los índices de siniestralidad en la ciudad.