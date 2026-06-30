Tras más de seis horas de lucha para tratar de controlar el incendio registrado desde esta mañana en un depósito de residuos industriales en las inmediaciones del kilómetro 23; el capitán de Bomberos, Ignacio Puentes, fue tajante sobre la dificultad de la situación, manifestando “Casi puedo asegurar que no hay poder humano que pueda extinguirlo en el momento”.

El capitán Puentes, indicó que en el sitio trabajan actualmente 25 elementos del departamento, apoyados por tres cisternas, cuatro unidades y una motobomba que suministra el vital líquido.

Señaló que el reporte del incendio se registró desde esta mañana y en el cual se reportaba quema de basura, sin embargo, al arribar al lugar, se percataron de que se trataba de una recicladora con una acumulación masiva de material combustible.

Por su parte, el dueño del lugar, señaló a las autoridades que el lugar funciona como un centro de acopio para diversas industrias, recolectando materiales como plástico y madera.

El capitán de bomberos, aseguró que, pese a la magnitud del siniestro, no se reportan personas lesionadas ni con señales de intoxicación, pero el desgaste de los traga humo es evidente, abundo.