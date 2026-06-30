Impulsan autonomía y salud de adultos mayores

El entrenador Antonio Jiménez está llevando a cabo sesiones de activación física en el Estadio Municipal 20 de Noviembre, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y promover la autonomía en los adultos mayores.

Las clases se realizan en un horario de 9:30 a 10:30 de la mañana los días lunes, miércoles y viernes.

El programa está diseñado para personas mayores de 60 años, adaptando cada rutina a las capacidades y necesidades del grupo mediante ejercicios estáticos, de fuerza y de propulsión.

“La activación que damos es para que alcancen un nivel donde puedan moverse por sí mismas. Fortalecemos su cuerpo para que en el diario vivir reaccione apropiadamente y realicen sus acciones sin problemas”, explicó el entrenador Jiménez Vázquez.

Aunque el proyecto comenzó hace apenas unas semanas con un grupo reducido de mujeres, los beneficios ya son tangibles. Las participantes han mostrado una evolución notable en coordinación, potencia física y postura corporal, así como en su estado de ánimo.

El objetivo final va más allá del ejercicio físico: se busca transformar la actividad en un estilo de vida.

“Lo que buscamos es que se forme un hábito, más que una necesidad, y con ello tengan paz y salud”, puntualizó el entrenador, invitando a la comunidad a sumarse a estas jornadas.