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Impulsan autonomía y salud de adultos mayores

by Valeria García
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El entrenador Antonio Jiménez está llevando a cabo sesiones de activación física en el Estadio Municipal 20 de Noviembre, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y promover la autonomía en los adultos mayores.

Las clases se realizan en un horario de 9:30 a 10:30 de la mañana los días lunes, miércoles y viernes.

El programa está diseñado para personas mayores de 60 años, adaptando cada rutina a las capacidades y necesidades del grupo mediante ejercicios estáticos, de fuerza y de propulsión.

“La activación que damos es para que alcancen un nivel donde puedan moverse por sí mismas. Fortalecemos su cuerpo para que en el diario vivir reaccione apropiadamente y realicen sus acciones sin problemas”, explicó el entrenador Jiménez Vázquez.

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Aunque el proyecto comenzó hace apenas unas semanas con un grupo reducido de mujeres, los beneficios ya son tangibles. Las participantes han mostrado una evolución notable en coordinación, potencia física y postura corporal, así como en su estado de ánimo.

El objetivo final va más allá del ejercicio físico: se busca transformar la actividad en un estilo de vida.

“Lo que buscamos es que se forme un hábito, más que una necesidad, y con ello tengan paz y salud”, puntualizó el entrenador, invitando a la comunidad a sumarse a estas jornadas.

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