En medio de una jornada marcada por explosiones y reportes de ataques en Caracas, versiones difundidas en redes sociales y por fuentes no oficiales aseguraron que la tumba del expresidente Hugo Chávez habría sido atacada de manera intencional en el Cuartel de la Montaña (4F), ubicado en la capital venezolana.

De acuerdo con estos reportes, el supuesto ataque se habría realizado con misiles explosivos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno venezolano ni de organismos internacionales que respalde dicha versión.

Las publicaciones señalan que el presunto ataque al mausoleo ocurrió en un contexto de operaciones registradas en zonas cercanas a centros de poder del chavismo, incluyendo áreas donde residirían altos mandos militares, algunos de ellos señalados en investigaciones internacionales por presuntos vínculos con el llamado Cártel de los Soles.

Analistas consultados en redes han señalado que, de confirmarse, el ataque al lugar donde reposan los restos de Hugo Chávez representaría un golpe simbólico directo al núcleo del chavismo, al tratarse de uno de los sitios más emblemáticos del movimiento político fundado por el exmandatario.