Dentro de las actividades formativas que esta casa de estudios promueve para acercar a la comunidad a los espacios universitarios, la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica celebró una edición más de Universidad infantil.

En el cierre, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Fronteras (CCF) la maestra Fernanda Arvizu, de la Jefatura de Divulgación Científica compartió que el programa de Universidad Infantil consiste en que durante 10 sábados los infantes inscritos visitan centros culturales, los institutos y las instalaciones de esta casa de estudios.

“El objetivo de este programa es que los niños sientan esa identidad desde pequeños y conozcan estos espacios universitarios de los que serán usuarios cuando crezcan. También hay algunos espacios a los que ellos ya pueden pertenecer, como el Centro Universitario de idiomas, el Centro acuático, Bellas Artes, por ejemplo”.

En las visitas a los institutos, los profesores e investigadores reciben a los infantes y comparten su vocación y profesión para despertar el interés de los asistentes.

“El programa concluye de manera exitosa con 25 niños. Hemos recibido comentarios muy favorecedores que impulsan ese deseo por seguir buscando esas alianzas. Existe la participación de diversas personas y de gestiones, que nos abren las puertas semana a semana, y con quienes estamos muy agradecidos”.

Durante el final de estos recorridos los niños y niñas recorrieron los espacios del Centro Cultural de las Fronteras apreciando talleres de música, danza, artes plásticas, entre otras actividades, que despiertan la creatividad y la imaginación.

El programa de Universidad Infantil se convirtió en una tradición desde 2007. Permite impulsar la formación de profesionistas y ciudadanos desde la infancia, reafirmando el compromiso de esta casa de estudios con la sociedad. La UACJ inspira a los futuros profesionistas de la comunidad universitaria.