Ruba Race 2025 consolida su impacto social al beneficiar a 18 organizaciones en 16 ciudades del país

La edición 2025 de la Ruba Race reafirmó su impacto social al registrar más de 40 mil kilómetros recorridos y canalizar aportaciones directas a 18 organizaciones sociales en 16 ciudades de México. La iniciativa, impulsada por Grupo Ruba, se consolidó como una de las acciones comunitarias con mayor alcance en las regiones donde la desarrolladora tiene presencia.

Entre septiembre y diciembre de 2025 se realizaron 16 carreras locales de Tijuana a Cancún en las que participaron 8,157 corredores, apoyados por 356 empresas aliadas, clientes y colaboradores. Gracias a esta participación, la Ruba Race logró reunir fondos que fueron destinados en su totalidad a asociaciones sin fines de lucro previamente seleccionadas por su labor e impacto social.

Las organizaciones beneficiadas trabajan en áreas clave como asistencia social, seguridad alimentaria, salud, discapacidad, educación y bienestar animal. Los recursos obtenidos permitirán fortalecer proyectos ya existentes y ampliar la capacidad de atención de cada institución en sus comunidades.

La edición 2025 se llevó a cabo en el marco del 45 aniversario de Grupo Ruba, como parte de su estrategia continua de responsabilidad social. Mediante actividades deportivas, recreativas y de sensibilización, la compañía busca promover la cohesión comunitaria y el involucramiento ciudadano.

“En Ruba creemos que la construcción de comunidad es tan importante como la construcción de vivienda. Ruba Race representa ese compromiso social en movimiento: miles de personas corriendo por un mismo propósito y generando un impacto real en quienes más lo necesitan”, señaló el área de Desarrollo Comunitario de la empresa.

Ruba Race nació en 2014 como una iniciativa local en Querétaro. Con el paso de los años, y debido a su aceptación social, evolucionó hasta convertirse en un programa nacional que fomenta el deporte, la participación ciudadana y el compromiso social en cada sede de la compañía.

Fundada en 1980, Ruba es una empresa mexicana con más de 45 años de experiencia en el sector vivienda. Ha escriturado más de 270 mil hogares y actualmente opera en 16 ciudades de 12 estados del país. Su modelo de negocio ha evolucionado para integrar vivienda horizontal, vertical y proyectos de renta en México y Estados Unidos.

Con más de 1,800 colaboradores, la compañía ha sido reconocida como TOP Company – Las Súper Empresas por Expansión y como una de las mejores empresas para trabajar en México por Great Place to Work durante 21 años consecutivos. Desde 2019 mantiene el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR).