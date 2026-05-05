Un presunto tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca generó una fuerte movilización de seguridad en Washington D. C., así como momentos de tensión entre periodistas y personal del recinto presidencial.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió a escasa distancia del complejo, lo que obligó al cierre parcial del perímetro y al resguardo inmediato de quienes se encontraban en la zona.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó a través de su oficina de comunicaciones que agentes se desplegaron en el cruce de la calle 15 y la avenida Independence tras un “incidente de disparos con participación de un oficial”.

Según el mensaje difundido en la red social X, “una persona fue herida por las fuerzas del orden; su estado es actualmente desconocido. Se pide al público evitar la zona mientras los equipos de emergencia responden”. A pesar de la cercanía del hecho, autoridades confirmaron que el presidente Donald Trump no estuvo en riesgo y continuó con sus actividades programadas.

Tras los primeros reportes, periodistas dentro de la Casa Blanca fueron trasladados a la sala de prensa como medida preventiva. El complejo activó protocolos de seguridad y se mantuvo bajo resguardo mientras se evaluaba la situación. Aunque el perímetro fue cerrado temporalmente, el evento encabezado por el presidente continuó sin interrupciones mayores.

Este incidente ocurre días después del intento de ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento de alto perfil en el que también estuvo presente Trump.

En ese caso, un hombre armado abrió fuego cerca del perímetro de seguridad, hiriendo a un agente antes de ser detenido por el Servicio Secreto. Las autoridades consideraron ese hecho como un intento de atentado potencial, lo que elevó el nivel de alerta en eventos públicos vinculados al gobierno estadounidense.

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